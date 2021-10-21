МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Банк России выдал ООО "Тинькофф Капитал" лицензию на осуществление деятельности по работе с ценными бумагами, сообщается на сайте регулятора. "Тинькофф" запустил новое направление

"Банк России 21.10.2021 принял решение о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами Обществу с ограниченной ответственностью "Тинькофф Капитал" (г. Москва)", — говорится в сообщении.

"Тинькофф Капитал" была создана в 2019 году и входит в группу "Тинькофф" (TCS Group Holding PLC). Основным активом группы является "Тинькофф банк", который по данным рейтинга РИА Новости на 1 сентября занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в 765,1 миллиарда рублей.