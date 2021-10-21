Госдума в первом чтении одобрила право Банка России количественно ограничивать выдачу кредитов
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Банка России правом вводить количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов кредитов и займов.
Документ, одним из авторов которого является глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, позволит ЦБ устанавливать для таких организаций прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) и период, в течение которого они применяются. Причем виды и характеристики кредитов, в отношении которых могут быть установлены такие ограничения, и порядок применения этих ограничений будет определять сам ЦБ.
Под прямыми количественными ограничениями понимается максимальная допустимая доля отдельных видов ссуд в общем объеме выдач в течение текущего квартала. Под действие закона не будут попадать автокредиты и ипотека. Таким образом, в первую очередь, ограничения будут направлены на сегмент необеспеченного потребительского кредитования — это кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.
Проект предусматривает возможность дифференциации количественных ограничений в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида МФО, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. Одновременно предусматривается ответственность за несоблюдение прямых количественных ограничений, установленных ЦБ.
Комитет Госдумы по финрынку при доработке законопроекта ко второму чтению планирует уточнить, что понимается под прямыми количественными ограничениями, и предусмотреть возможность введения таких ограничений только после консультаций ЦБ с правительством. В законопроекте также не определено кем, на каком правовом основании и в каком порядке будет проводиться дифференциация ограничений. По мнению комитета, такой подход "предоставляет Банку России необоснованно широкую дискрецию полномочий, предполагая избирательность норм".
Проект дает возможность ЦБ установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска и применить меры административного воздействия, в частности, наложить штраф, ограничить проведение отдельных операций. Однако исходя из проектируемых норм, за одно и то же нарушение в отношении разных субъектов ЦБ может не применять никакие меры ответственности, применить одну из мер или применить две меры одновременно, замечает комитет.
https://1prime.ru/banks/20211021/835007847.html