МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении Банка России правом вводить количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) отдельных видов кредитов и займов. Банк России выдал "Тинькофф" лицензию на управление ценными бумагами

Документ, одним из авторов которого является глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, позволит ЦБ устанавливать для таких организаций прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) и период, в течение которого они применяются. Причем виды и характеристики кредитов, в отношении которых могут быть установлены такие ограничения, и порядок применения этих ограничений будет определять сам ЦБ.

Под прямыми количественными ограничениями понимается максимальная допустимая доля отдельных видов ссуд в общем объеме выдач в течение текущего квартала. Под действие закона не будут попадать автокредиты и ипотека. Таким образом, в первую очередь, ограничения будут направлены на сегмент необеспеченного потребительского кредитования — это кредиты наличными, кредитные карты и POS-кредиты.

Проект предусматривает возможность дифференциации количественных ограничений в зависимости от значений характеристик кредитов, от вида МФО, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и отнесения кредитных организаций к системно значимым. Одновременно предусматривается ответственность за несоблюдение прямых количественных ограничений, установленных ЦБ. В Банке России рассказали, сколько граждане теряют в финансовых пирамидах

Комитет Госдумы по финрынку при доработке законопроекта ко второму чтению планирует уточнить, что понимается под прямыми количественными ограничениями, и предусмотреть возможность введения таких ограничений только после консультаций ЦБ с правительством. В законопроекте также не определено кем, на каком правовом основании и в каком порядке будет проводиться дифференциация ограничений. По мнению комитета, такой подход "предоставляет Банку России необоснованно широкую дискрецию полномочий, предполагая избирательность норм".

Проект дает возможность ЦБ установить повышенные значения надбавок к коэффициентам риска и применить меры административного воздействия, в частности, наложить штраф, ограничить проведение отдельных операций. Однако исходя из проектируемых норм, за одно и то же нарушение в отношении разных субъектов ЦБ может не применять никакие меры ответственности, применить одну из мер или применить две меры одновременно, замечает комитет.