МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Доля крупнейших банков-эквайеров России в мировом топ-150 составила 9,7% в прошлом 2020 году, пишет РБК со ссылкой на отчет компании Nilson Report. Хакеры выставили на продажу базу данных водителей Москвы и области

Всего в рейтинг вошли семь российских банков.

За год показатель банков вырос на 2,4 п.п.: он отражает долю от общего числа безналичных платежей, которые были обработаны через POS-терминалы банков в торговых точках.

Авторы исследования учитывали платежи внутри страны по картам международных платежных систем. Карта российской системы "Мир" (занимает четверть российского рынка по объему платежей) не включена в статистику.

Итак, за прошлый 2020 год банки из топ-150 обработали 354,8 млрд транзакций, на 2,8% больше в годовом выражении.

Из числа российских банков больше всего выросло число транзакций у Сбербанка — с 20,6 млрд в 2019 году до 30,3 млрд в 2020 году, доля выросла с 6 до 8,6%. При этом банк сохранил третье место в рейтинге.

Первые две строчки:

эквайринговая компания FIS (34,2 млрд транзакций, доля — 9,6%)



JPMorgan Chase (35,6 млрд транзакций и 10%).

В рейтинг вошли еще шесть игроков из России: ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, "Русский стандарт", Промсвязьбанк и Альфа-банк. За год число российских банков в рейтинге не изменилось.