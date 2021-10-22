МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Власти России захотели запретить кредитным организациям отчитываться перед США и компетентными органами этой страны, сообщает газета "Ведомости". Соответствующий проект закона подготовило правительство, а нижняя палата парламента поддержала в первом чтении на заседании 21 октября. ЕС выступил за ускорение признания COVID-сертификатов других стран

В частности, документ затрагивает отношения банков РФ с властями любых иностранных государств. Однако предполагается, что в первую очередь он будет направлен именно против США.

Проект предусматривает внесение поправок в федеральный закон " О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Этот документ непосредственно отвечает на недавнюю инициативу властей США, согласно которой любые иностранные банки, совершающие и обрабатывающие операции в долларах, обязаны отвечать на все вопросы американских властей о клиентах. Если кредитные организации откажутся, то для них предусмотрены санкции, вплоть до закрытия корреспондентских счетов в американских банках, через которые проводятся операции в долларах.

Как считает замминистра финансов России Алексей Моисеев, такой подход может нанести ущерб интересам российских банков и их клиентов.