МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России до конца года намерен выпустить рекомендации для членов советов директоров российских публичных компаний по учету ESG-факторов, рассказал начальник управления развития корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Якушин. Белоусов провел совещание по антикризисным мерам господдержки бизнеса

"Сейчас мы готовим дополнительные рекомендации, уже нацеленные на совет директоров публичных обществ о том, как учитывать ESG-факторы, риски и возможности, и вопросы устойчивого развития в работе совета директоров. В этом году они уже точно будут опубликованы", — сказал он, выступая на конференции "Корпоративное право 2021".

Он выразил надежду, что эти рекомендации будут важным инструментом поддержки для сотрудников компаний, которые озадачены вопросами ESG, вопросами устойчивого развития, но пока не могут достучаться до руководства.

"Мы знаем, что обычно нас благодарят за то, что с нашими рекомендациями сотрудники компаний могут прийти к совету директоров и сказать, что стоит обратить внимание на эти вопросы. Мы надеемся, что и с нашими рекомендациями по этим вопросам произойдет та же самая история", — отметил он.

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывает свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.