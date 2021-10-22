МОСКВА, 22 окт – ПРАЙМ. Ряд российских банков не планирует закрывать свои отделения и продолжит оказывать услуги в нерабочие дни, сообщили РИА Недвижимость их представители.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Российские регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября. В Москве и Московской области нерабочими днями объявлены также 28 и 29 октября, в Пермском крае нерабочий период начнется с 25 октября.

В ВТБ рассказали, что в период утвержденных нерабочих дней банк продолжит обслуживание розничных клиентов в своих офисах. По 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, с 4 по 7 ноября – по индивидуальным графикам.

"При этом мы переводим 100% своих продуктов и услуг в онлайн-формат, поэтому рекомендуем свести к минимуму посещение общественных мест, включая отделения банков, и использовать наши цифровые сервисы и приложения", — отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.

В ВТБ добавили, что в дальнейшем в отдельных регионах часть розничных офисов может временно изменить режим работы в связи с ростом заболеваемости COVID-19. При этом клиенты также смогут воспользоваться близлежащими отделениями или проводить все необходимые операции в онлайн-каналах.

"Банки относятся к предприятиям непрерывного цикла, что позволяет им продолжать функционировать даже в условиях коронавирусных ограничений и оказывать полный набор клиентских услуг с соблюдением всех необходимых мер безопасности", — сказал в свою очередь директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.

Он уточнил, что в банке "Дом.РФ" также имеются дистанционные каналы взаимодействия с клиентами, многие услуги клиенты могут получить без посещения офисов, не потеряв в качестве.

В пресс-службе "Альфа-банка" сообщили, что не планируют приостанавливать работу и закрывать отделения.