МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Банк России выделил 60 миллиардов рублей на обеспечение до конца этого года льготного кредитования банками малых и средних предприятий, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба регулятора. Мишустин анонсировал расширение льготной ипотеки

"С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял решение о выделении 60 миллиардов рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий из перечня отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер", — говорится в сообщении.

В рамках этого лимита уполномоченные банки по программе стимулирования кредитования субъектов МСП смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства Корпорации "МСП" под 4% годовых на срок до 1,5 лет.

"Условием для получения таких кредитов является предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП из указанного перечня отраслей по ставке не выше 8,5 процента годовых, либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше 8,5 процента годовых", — уточняет ЦБ.

Предоставление банкам кредитов Банка России на этих условиях будет осуществляться до 30 декабря 2021 года включительно.