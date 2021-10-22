МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ продолжает рассматривать первичное публичное размещение акций (IPO) банка "Открытие" как базовый сценарий продажи этого актива, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала об отношении Банка России к биткоину

ЦБ в августе сообщил, что рассматривает два варианта продажи акций "Открытия", в связи с чем начинает и подготовку к их реализации на организованных торгах (к IPO), и сбор заявок заинтересованных стратегических инвесторов. В случае реализации акций стратегическому инвестору планируется продать контрольный пакет в не менее чем 50% плюс одну акцию до конца года.

"Что касается ситуации с продажей "Открытия" — сегодня, действительно, завершается подача заявок, пока комментировать рано, день еще не закончился. Но IPO мы продолжаем рассматривать как один из базовых вариантов", — сказала Набиуллина.

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