МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Ипотечным заемщикам, выбирая банк для рефинансирования кредита, важно обращать внимание не только на саму ставку, но и на то, насколько удобно будет обслуживать кредит, поделился с РИА Новости мнением руководитель развития ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. Исследование показало, сколько кредитов не возвращают россияне

"Выбирая банк для рефинансирования, стоит учесть не только ставку, но и то, насколько комфортно будет обслуживать ипотеку: можно ли платить онлайн, легко ли получить необходимые справки и выписки, есть ли ограничения по досрочному или частично досрочному погашению — в некоторых банках есть ограничения: платить досрочно можно только по определенным дням, связано это, скорее всего, с работами внутренних систем", — посоветовал эксперт.

Кроме того, он отмечает, что стоит учесть затраты на оценку недвижимости и страхование. Также нужно изучить условия страхового договора: иногда его можно переоформить на другой кредит, иногда его нужно расторгать, платить штраф и заключать новый. Если кредитов несколько, стоит подсчитать размер переплаты по каждому и выяснить, насколько выгодно будет рефинансирование.

О рефинансировании стоит подумать в случае, если новая ставка будет меньше хотя бы на 1%, или когда кредит оформлен на длительный срок и выплаты по нему планируются еще не менее года, рассуждает Красильников. В противном случае затраты на переоформление могут нивелировать экономию от пониженной ставки.

"Рефинансирование — хороший вариант также в случаях, когда хочется объединить несколько кредитов от разных банков в один для удобства оплаты, когда нужно сменить валюту кредита или когда увеличились расходы семьи, и хочется снизить ежемесячный платеж, избегая реструктуризации", — отметил Красильников.