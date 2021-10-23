МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Число операций россиян по обмену валюты в сентябре выросло на 30% в годовом выражении, выяснили аналитики банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), изучив статистику по таким операциям в кредитной организации. Результаты исследования есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

В рамках исследования были изучены сумма, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке с января по сентябрь 2021 года и за аналогичный период 2020 года.

"Статистика валютообмена продолжила расти осенью. Так, число таких операций в сентябре 2021 года выросло на 15% относительно августа 2021 года. По сравнению с прошлым годом в сентябре 2021 года этот показатель вырос на 30%. Средний чек в сентябре 2021 года составил 73 354 рубля и вырос на 19% по сравнению с августом 2021 года, но снизился на 8% относительно сентября прошлого года", — выяснили аналитики.

При этом россияне по-прежнему предпочитают доллар, а не евро. Общее количество обменных операций с долларами с января по сентябрь 2021 года более чем вдвое превышало число операций с евро. Средний чек одной операции с американской валютой за три квартала 2021 года составил 901 доллар, а с европейской – 835 евро.

Что касается прогноза по курсам иностранных валют, то на них до конца года продолжат оказывать заметное влияние динамика нефтяных цен и ситуация с коронавирусом, говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"Любой прогноз сам по себе крайне волатилен ввиду множества входящих неизвестных. Но можно предположить, что курс рубля к концу текущего года с определенной степенью вероятности будет в диапазоне 70-74 рублей за доллар", — сказал аналитик.