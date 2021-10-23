МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Кредитные ставки более чувствительны к изменению монетарной политики Банка России, чем депозитные, и могут вырасти сильнее после очередного повышения ключевой ставки Центробанка, впрочем, серьезного удорожания ипотеки в стране не ожидается, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт подсказал, как выбрать банк для рефинансирования ипотеки

Совет директоров ЦБ РФ в пятницу в очередной раз в этом году повысил ключевую ставку, при этом сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых.

ИПОТЕКА ПОДОРОЖАЕТ, НО НЕ СИЛЬНО

По словам руководителя группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерия Пивня, рост ставок по банковским продуктам, скорее всего, окажется пропорционален повышению ключевой ставки, при этом в меньшей степени продолжат рост ставки по длинным привлеченным средствам, таким как ипотека.

"Кроме того, банки могут сдерживать рост ставок по ипотеке, поддерживая рост сектора – сильное удорожание стоимости кредита здесь может обернуться активным рефинансированием при изменении политики Банка России", — говорит Пивень.

В итоге стоимость длинных потребительских кредитов до конца года может вырасти на 1-1,5 п.п, а потенциал роста стоимости длинных автокредитов до конца года — на уровне 0,5-0,75 п.п, оценивает управляющий директор отдела валидации агентства "Эксперт РА" Юрий Беликов. Эксперты не исключили рост стоимости частных домов из-за льготной ипотеки

Для ипотечных кредитов также можно ожидать роста их полной стоимости, на уровне 0,75-1 п.п. до конца года, добавляет Беликов.

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ БОЛЕЕ ИНЕРТНЫ

Ставки по вкладам более инертны, это значит, что чувствительность кредитных ставок к изменению процентной ставки ЦБ выше, чем у вкладов, говорит эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"В моменте удорожание кредитов может быть больше, однако и здесь сыграет фактор ожиданий закругления кривой инфляции. В следующем году стабилизация долгового рынка на волне затухания негативных факторов, приводящих сейчас к ценовому давлению в экономике, способна будет повысить и привлекательность кредитных ресурсов", — считает эксперт.

В целом же рост ставок в процентном отношении будет не пропорционален росту ключевой ставки, а несколько ниже, считает управляющий директор рейтинговой службы агентства НРА Сергей Гришунин, что связано со структурным профицитом в банковской системе России. "По этой же причине ставки депозитов будут формироваться лишь чуть выше уровня ключевой ставки, и поэтому депозиты не будут хорошей защитой от инфляции", — добавил эксперт.

Впрочем, до конца года мы увидим достаточно существенное фронтальное повышение ставок по банковским вкладам, которое может составить не менее 1 процентного пункта по сравнению с текущим уровнем, оценивает управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.