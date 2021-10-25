ЦБ РФ допускает снижение прибыли российских банков в следующем году
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ допускает, что в следующем году российские банки заработают меньше прибыли, чем в рекордном текущем году, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александр Данилов.
В 2021 году российские кредитные организации, по прогнозу ЦБ, заработают рекордные 2,5 триллиона рублей прибыли.
"Пока выглядит так, что следующий год тоже должен быть достаточно хорошим, возможно, по марже чуть-чуть будет сокращение. Может быть, что результат будет хуже этого года, но, как я уже сказал, в четвертом квартале сделаем более точный прогноз", — сказал Данилов журналистам.
По его словам, в четвертом квартале прибыль банков может быть несколько ниже, чем в третьем, однако на рекордный показатель по итогам года это не повлияет.
"В любом случае, ориентир, который мы сейчас видим, это те же 2,5 триллиона — может быть, меньше чуть-чуть, но от этого рекорд никуда не денется", — добавил Данилов.
https://1prime.ru/banks/20211025/835032377.html