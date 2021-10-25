МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре получили чистую прибыль в размере 196 миллиардов рублей против прибыли в около 200 миллиардов рублей годом ранее, следует из материалов Банка России. Регулятор прогнозирует снижение прибыли банков в следующем году

"Чистая прибыль сектора в сентябре составила 196 миллиардов рублей (доходность на капитал — около 20% в годовом выражении), что почти на 20% ниже, чем в августе (244 миллиарда рублей). Снижение связано в том числе с отрицательной переоценкой ценных бумаг (главным образом ОФЗ) на фоне роста ключевой ставки", — сказано в материалах. Ранее регулятор сообщал, что в сентябре прошлого года банки заработали около 200 миллиардов рублей. Таким образом, сокращение в годовом выражении составило 2%.

Также отмечается, что за девять месяцев этого года банковский сектор заработал почти 1,9 триллиона рублей (на 65% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года). Рост прибыли сектора обеспечили в первую очередь сдержанные расходы на резервы (почти в три раза ниже, чем в прошлом году).

Кроме того, влияние также оказали разовые факторы, в том числе частичное высвобождение резервов в результате продажи проблемной задолженности одного крупного заемщика в июле. Также поддержали прибыль чистые процентные и комиссионные доходы, следует из документа.

Средства юридических лиц в банках РФ в сентябре выросли на 1,8%, физических лиц — на 0,8%, говорится в материалах Банка России.

Темпы роста корпоративного кредитования в России в сентябре ускорились до 1,6% с августовских 0,7%, в то же время рост выдачи ссуд физлицам несколько замедлился — до 1,9% с 2% в августе, следует из обзора ЦБ.