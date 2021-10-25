МОСКВА, 25 окт – РИА Недвижимость. Единый лимит по программе льготной ипотеки в России в размере 3 миллионов рублей можно было бы расширить до 4 миллионов, заявил гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко в ходе заседания комитета по финансовому рынку Госдумы.

Правительство России в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. С 1 июля оно ужесточило условия по программе: повысило ставку по кредитам до 7% и установило единый лимит ипотечного кредита в 3 миллиона рублей.

По словам Мутко, приобрести квартиру за 3 миллиона рублей можно только в нескольких регионах, что сдерживает потенциал спроса на программу.

"Мы постоянно мониторим рынок и видим, что кредитный лимит по программе льготной ипотеки в ряде регионов имеет сдерживающий эффект для покупки более качественного жилья для семей. Расширение лимита до 4 миллионов рублей позволило бы увеличить объем выдачи кредитов не менее, чем на 10%", — сказал Мутко.