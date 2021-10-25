МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что каждая третья российская семья к 2025 году возьмет ипотеку для переезда в новую квартиру или дом, заявил заместитель президента — председателя правления второго по величине российского банка Анатолий Печатников.

"При сохранении высоких темпов роста рынка мы ожидаем, что к 2025 году каждая третья российская семья воспользуется ипотекой для переезда в новую квартиру или дом", — сказал Печатников в понедельник в Госдуме.

По оценке ВТБ, за девять месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42% — до 4 триллионов рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 миллиардов рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 триллионов рублей, ожидает ВТБ.

Как отмечают аналитики банка, в 2021 году отношение ипотечного портфеля к ВВП в России достигло 10%. В сравнении с другими странами у отечественного рынка сохраняются большие перспективы роста: в Германии и Франции это соотношение находится на уровне около 43-44%, в США — 56%, Швеции — 88%. В России, даже с ожидающимися ускоренными темпами роста ипотечного рынка, отношение ипотеки к ВВП вырастет к 2025 году лишь до 11-12%, считают в ВТБ.