МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ответ на предложения, касающиеся рынка жилья, в том числе расширить программу льготной ипотеки, призвал исходить из реальных возможностей бюджета.

В понедельник в ходе круглого стола комитета по финансовому рынку Госдумы его участниками высказывались различные предложения, в числе которых расширение льготной ипотеки, субсидирования инфраструктурных облигаций, низкомаржинальных проектов. В частности, гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко заявил, что единый лимит по программе льготной ипотеки на новостройки в России в размере 3 миллионов рублей можно было бы расширить до 4 миллионов.

"Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что у нас с весны ставка Банка России с учетом решения в пятницу выросла в полтора раза. Сколько это будет стоить для бюджета в следующем году?… С учетом последнего повышения, которое нигде еще не учитывается, мы, наверное, перевалим за 100 миллиардов расходов на субсидирование только по трем нашим основным льготным программам… Давайте мы с вами будем исходить из возможностей реальных", — заявил Моисеев.

Кроме госпрограммы льготной ипотеки на жилье в новостройках под 7% в России также действуют льготные "семейная" и "сельская" ипотеки.

Моисеев также добавил, что, исходя из выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на прошлой неделе, не исключается и дальнейших шагов по повышению ставки. "А это значит, что нужно будет закладывать дополнительные ресурсы для того, чтобы финансировать эти программы. И пока этих ресурсов нет в бюджете. Мы должны будем сейчас изыскивать значительные дополнительные средства для того, чтобы закрыть те программы, которые у нас есть", — заявил замминистра.