МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Российские банки опасаются предложения Банка России расширить число оснований для отзыва лицензий у кредитных организаций в связи с планируемой работой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента", следует из письма Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы РФ по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, имеющегося в распоряжении РИА Новости. ЦБ не ожидает бегства россиян к "черным" кредиторам из-за новых правил

Госдума в июне приняла в первом чтении законопроект об антиотмывочной информационной платформе на базе ЦБ "Знай своего клиента", отметив необходимость его последующей доработки. Через этот сервис банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

Планируется, что ЦБ будет присваивать юрлицам и индивидуальным предпринимателям один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий). Таким образом, платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это те факторы риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.

"Законопроект существенно расширяет перечень оснований, влекущих отзыв (аннулирование) лицензии у КО (кредитных организаций – ред.), не учитывая принципы "справедливости (разумности) и соразмерности" допущенного нарушения и ответственности за него", — сказано в материалах АБР.

В ассоциации указали, что "особое опасение" вызывает тот факт, что отзыв лицензии может последовать за невыполнение или нарушение требований, касающихся организации "процедуры информирования клиентов об отнесении их ЦБ РФ к группам риска подозрительных операций". При этом лишение лицензии не грозит банкам, которые не используют оценку регулятора.

Кроме того, в ассоциации заметили, что кредитные организации, которые не используют оценку ЦБ, находятся в "более выгодном положении" и с точки зрения "операционных затрат" на организацию процесса информирования клиентов. Согласно проекту закона, кредитные организации фактически должны выступать в роли посредника по передаче информации об оценке, которую формирует ЦБ РФ.

АБР обращает внимание на то, что это дорогостоящий бесперебойный процесс, в то время как одна из целей законопроекта – снизить операционные издержки кредитных организаций. Ассоциация предложила размещать информацию об оценке риска юрлиц и индивидуальных предпринимателей на сайте ЦБ. По мнению банков, это упростит процесс и сделает его более прозрачным.