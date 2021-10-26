МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент в Кремле работает, у него внутренние совещания и встречи. Из публичного сегодня он примет председателя правления "Сбербанка" Германа Грефа. Постоянные собеседники. Вопросы развития "Сбербанка" чрезвычайно важны", — сказал Песков.