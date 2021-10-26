2021-10-26T13:41:22+03:00
2021-10-26T13:41:22+03:00
2021-10-26T13:41:22+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20211026/835042551.html
Совкомбанк снизил долю участия в Бирже СПБ до 10%
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Совкомбанк снизил долю владения в Санкт-Петербургской бирже с 12,9% до 9,99%. Как сообщили "Прайму" представители банка, это произошло за счет продажи части своего пакета акций... ПРАЙМ, 26.10.2021
банки, финансы, новости, совкомбанк, санкт-петербургская биржа, акции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк снизил долю владения в Санкт-Петербургской бирже с 12,9% до 9,99%. Как сообщили "Прайму" представители банка, это произошло за счет продажи части своего пакета акций.
Покупателями выступили акционеры, ключевые компании-партнеры Совкомбанка, а также УК "Совкомбанк Управление активами". Доля каждого покупателя незначительная.
Сообщается также, что банк принял решение о снижении доли участия в Бирже СПБ в целях приведения своей доли участия к уровню ниже 10% для учета данного пакета акций в составе несущественных вложений.
"Данная сделка уже сегодня позволит нам более эффективно управлять капиталом и, тем более, в рамках планов Банка России по регулированию иммобилизационных активов. Одновременно мы дали доступ к одной из первоклассных инвестиционных идей своим акционерам, крупнейшим партнерам и клиентам. Банк не планирует в дальнейшем снижать уровень участия в бирже, а наша управляющая компания может его увеличить", — рассказал Сергей Хотимский, совладелец и первый заместитель председателя правления ПАО "Совкомбанк".