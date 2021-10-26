МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Прибыль Сбербанка в 2021 году превысит 1 триллион рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Сбербанк запустил программу "Дальневосточная ипотека" на вторичное жилье

"В этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года", — сказал Греф.

В начале сентября Греф говорил, что Сбербанк ожидает, что его чистая прибыль по МСФО по итогам текущего года достигнет и может даже превысить 1 триллион рублей.