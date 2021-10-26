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Греф ожидает прибыль Сбербанка выше триллиона рублей
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Прибыль Сбербанка в 2021 году превысит 1 триллион рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В этом году, наверное, мы... ПРАЙМ, 26.10.2021
банки, финансы, новости, владимир путин, герман греф, сбербанк, прибыль
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Прибыль Сбербанка в 2021 году превысит 1 триллион рублей, заявил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года", — сказал Греф.
В начале сентября Греф говорил, что Сбербанк ожидает, что его чистая прибыль по МСФО по итогам текущего года достигнет и может даже превысить 1 триллион рублей.