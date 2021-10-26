МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование банковских секторов стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), по результатам которого был составлен пятый ежегодный рейтинг ста крупнейших банков ЦВЕ на начало 2021 года. Российские банки в сентябре сократили чистую прибыль на 2%

Данные для рейтинга были взяты из публичной финансовой отчетности банков по МСФО, статистических бюллетеней, прочих публикаций коммерческих банков и центральных банков стран.

В ходе исследования были проанализированы финансовые показатели крупнейших банков 14 стран: Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Польши, России, Румынии, Словакии, Украины, Чехии и Эстонии. При этом попасть смогли банки из 13 стран, и страной без представителей в текущем рейтинге стала Молдавия.

Пандемия слабо затронула банковский сектор ЦВЕ Регулятор прогнозирует снижение прибыли банков в следующем году

Пандемия 2020 года не привела к катастрофическим последствиям для банковских систем исследованных сран, хотя в начале года звучали крайне пессимистичные прогнозы. Крупнейшие банки ЦВЕ в большинстве своем характеризовались приростом активов в долларовом выражении и были прибыльны. В то же время имело место снижение суммарной прибыли. Согласно результатам исследования, у 77 банков наблюдался прироста активов, а прибыль получили 92 кредитные организации. Для сравнения в допандемийном 2019 году активы выросли у 91 банка, а прибыль получили 95 кредитных организаций. При этом минимальный размер активов для попадания в число ста крупнейших банков ЦВЕ увеличился на 0,18 миллиарда до 4,8 миллиарда долларов в текущем рейтинге. Таким образом, пандемия хотя и оказала негативное влияние на крупнейшие банки ЦВЕ, но это влияние можно оценить, как умеренное.

В рейтинге ЦВЕ по итогам 2020 года наибольшая представленность, как и в предыдущие годы, у российских банков. В число крупнейших банков ЦВЕ попало 26 российских банков. Второй страной по числу делегированных в рейтинге банков стала Польша, у которой 16 кредитных организаций попало в рейтинг. Чехия и Венгрия в текущем исследовании представлена одинаковым количеством кредитных организаций — 11 банками. Болгария, Румыния и Словакия в рейтинге ЦВЕ представлены шестью банками у каждой из стран. Казахстан, Украина и Эстония занимают восьмое, девятое и десятое места в рейтинге с 4-я банками от каждой из стран. Также в рейтинг вошли три банка из Латвии, два из Литвы и один банк из Белоруссии.

Относительно предыдущего рейтинга ЦВЕ структура представленности почти не изменилась. В 2020 году на три снизилось количество российский банков, также на один банк стало меньше у Польши и Белоруссии. С другой стороны, количество венгерских и латвийских банков в рейтинге стало на два банка больше у каждой из стран, а эстонские банки пополнились одной кредитной организацией.

Как и прежде наглядно прослеживается закономерность зависимости числа банков в рейтинге у той или иной страны от размера экономики стран. Объем российской экономики по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) за 2020 год составил 4,1 триллиона долларов, что лишь немногим меньше, чем суммарный размер экономик остальных 12 представленных в рейтинге стран (4,4 триллиона долларов). И вполне понятно, что российские банки доминируют в рейтинге. На втором месте по размеру экономики расположилась Польша (ВВП — 1,3 триллиона долларов), и закономерно у этой страны второе место по количеству банков. Замыкает тройку крупнейших экономик в рейтинге Румыния, объем ВВП которой за 2020 год составил 0,6 триллиона долларов. Однако румынских банков в рейтинге лишь шесть (6-е место по количеству банков). При этом если судить по соотношению объемов ВВП и числа банков в рейтинге, то можно говорить о хорошем развитии финансового сектора в таких странах как Болгария, Венгрия и Словакия, так как в этих странах достаточно много крупных банков. Банки вводят рублевые переводы за рубеж по номеру телефона

Динамика активов банков ЦВЕ в пандемийном 2020 году была достаточно хорошей. Совокупные активы ТОП-100 банков в долларовом выражении выросли на 7,2% до 2,71 триллиона долларов на 1 января 2021 года. Для сравнения в 2019 году прирост суммарных активов был на уровне 12%, а в 2018 году — -1,5%. При этом суммарная финансовая мощь всех банков из рейтинга ЦВЕ меркнет по сравнению с мировыми гигантами банковского сектора. Так, 8-й по размеру активов банк мира (Bank of America) располагает активами в 2,8 триллиона долларов, а крупнейший банк мира — китайский ICBC почти в 2 раза больше чем все банки в рейтинге ЦВЕ.

В текущем рейтинге ЦВЕ наблюдается небольшой рост числа банков с отрицательной динамикой активов. Количество банков с сокращением активов по итогам 2020 года выросло до 23, хотя годом ранее их было только 9. При этом результат 2020 года является не таким плохим. Например, в 2018 года снижение активов было более чем у половины банков ЦВЕ. Стоит отметить, что в 2018 и 2020 годах существенное влияние на количество банков с отрицательной динамикой оказало ослабление национальных валют относительно доллара, и соответственно при пересчете в доллары наблюдалась отрицательная валютная переоценка.

Наибольшее количество банков с отрицательной динамикой активов представляют Россию (17 банков), что не удивительно из-за сильного ослабления рубля в 2020 году. У Польши в рейтинге три банка характеризовалось снижением активов. В свою очередь в Казахстане, в Украине и в Чехии по одному банку из рейтинга показали отрицательную динамику активов. Таким образом, в 8 странах все крупнейшие банки показали прирост активов, а для сравнения, в 2018 году только у одной страны все банки были с положительными темпами прироста активов.

Самым сильным ослаблением национальной валюты относительно доллара в 2020 году характеризовалась национальная валюта Белоруссии — -23%. На втором и третьем местах по темпам снижения относительно доллара находятся Россия и Украина, с одинаковым результатом — -19,3%. В Казахстане курс национальной валюты к доллару в 2020 году снизился на —10%, а в Венгрии — -1%. Таким образом, 5 из 13 стран в рейтинге характеризовались снижением валют относительно доллара в 2020 году, то есть в национальных валютах рост активов банков у этих 5 стран был даже больше долларового. С другой стороны, наибольшее укрепление валюты относительно доллара были у стран с хождением евро. В Латвии, в Литве, в Словакии и в Эстонии (+9,2% у каждой из стран). Также относительно доллара укрепились валюты Болгарии (+8,5%), Румынии (+6,9%), Чехии (+5,5%) и Польши (+0,1%).

Наибольший прирост суммарных активов в долларовом выражении был у банков из Литвы. Прирост активов литовских банков относительно результата этих же банков годом ранее составил на 39%. Латвийские и эстонские банки в 2020 году показали прирост активов на уровне 34% и 31% соответственно. При этом все лидеры по приросту суммарных активов являются странами с расчетами в евро. Также двузначным приростом суммарных активов банков наблюдался у следующих стран: Венгрии (+22%), Румынии (+21%), Словакии (+18,5%), Болгарии (+17,6%), Чехии (+14%) и Польши (+13%). Таким образом, у девяти стран суммарные активы в рейтинге ЦВЕ выросли более чем на 10%, а у пяти стран прирост был более 20%. С другой стороны, снижение суммарных активов было у украинских и российский банков — -2,5% и —0,7% соответственно.

Российские банки возглавили рейтинге крупнейших банков ЦВЕ

Суммарный объем активов российских банков в рейтинге ЦВЕ составляет 1,27 триллиона долларов. Таким образом, чуть меньше половины всех активов ТОП-100 банков приходится на российские кредитные организации. На втором месте расположилась Польша с суммарными активами банков в рейтинге 504 миллиарда долларов. Третье и четвертое места заняли Чехия и Венгрия с суммарными активами в 324 и 172 миллиарда долларов. При этом наименьший суммарный объем активов в рейтинге у банков Белоруссии, Латвии, Литвы, активы которых составляют 12,6, 20,3 и 29,8 миллиарда долларов соответственно. Регулятор намерен расширить список оснований для отзыва лицензий у банков

Самым крупным банков рейтинга ЦВЕ — 2021 ожидаемо стал Сбербанк, его активы на 1 января 2021 года составили 488 миллиардов долларов (+0,7%). Таким образом, Сбербанк является несменным лидером рейтинга крупнейших банков Центральной и Восточной Европы с начала его составления аналитиками РИА Рейтинг. При этом лидер рейтинга банков ЦВЕ — Сбербанк по активам почти в 8 раз больше занимающего 10-е место банка, а относительно последнего банка — более чем в 100 раз. Вторым по размеру консолидированных активов в долларом выражении стал Банк ВТБ, с объемом активов в 246 миллиардов долларов (-2%). Замыкает тройку крупнейших банков рейтинга еще один российский банк — Газпромбанк, активы которого на начало года составляли 102 миллиарда долларов (-4%). В ТОП-10 крупнейших банков ЦВЕ попал еще один российский банк — Альфа-Банк, занявший 8-е место, а объем его активов составил 64 миллиарда долларов (+5,3%).

Стоит отдельно отметить, что слабая динамика активов российских банков, как уже упоминалось выше, связана с ослаблением рубля относительно доллара, а без учета этого фактора активы Сбербанка за год выросли на 20,2%, Банка ВТБ — +16,9%, Газпромбанка — +14,4%, а Альфа-Банка — +25,6%. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, влияние валютной переоценки по итогам 2021 года для российских банков будет иметь обратный эффект, как следствие, темпы прироста в долларовом выражении будут очень высокими.

В рейтинге по итогам 2020 года по сравнению с прошлым рейтингом еще один банк смог преодолеть планку активов в 100 миллиардов долларов. Помимо российских банков — Сбербанка, Банка ВТБ и Газпромбанка уровень в 100 миллиардов долларов был взят польским PKO Bank Polski, что в целом было ожидаемо и прогнозировалось в предыдущем исследовании банковского сектора ЦВЕ. В текущем рейтинге объем долларовых активов PKO Bank Polski составил 100,3 миллиарда. За год его активы выросли на 8,5%. В свою очередь, уровень в 10 миллиардов долларовых активов в текущем рейтинге смогли преодолеть 57 банков. Для сравнения в рейтинге 2020 года уровень активов в 10 миллиардов долларов преодолели 55 банков, а в 2018 году — 51 банк.

В первой десятке, также как и в рейтинге в целом, в количественном отношении (4 из 10) преобладают российские банки. Три крупнейших российских банка заняли первые три строчки в списке, а еще один представитель России расположился на 8-й позиции. Вторыми по представленности являются банки Польши, помимо PKO Bank Polski (4-е место) в число крупнейших попали Bank Pekao (9-е место) и Santander Bank Polska (10-е место). Также в числе крупнейших два чешских банка — ČSOB и Česká spořitelna, которые в рейтинге расположились на 5-м и 7-м местах соответственно. Венгерский OTP Bank стал самым крупным банком этой страны и расположился в рейтинге банков ЦВЕ на 6-м месте. Стоит отметить, что OTP Bank характеризовался наибольшим приростом долларовых активов в ТОП-10 (+15%).

Самый крупный румынский банк, Banca Transilvania, занял 21-е место с активами в 27 миллиардов долларов на 1 января 2021 года. Slovenská sporiteľňa стал крупнейшим представителем Словакии, и в рейтинге занимает 23-е место, а его активы на 1 января составили 25,4 миллиарда долларов. Крупнейший банк Казахстана, Halyk Bank, занял 24-е место (24,7 миллиарда долларов). Эстонский Luminor Eestis занял 33-е место с активами в 18,3 миллиарда долларов активов. Swedbank Lietuvoje стал крупнейшим банком Литвы и занял 36-е место (активы на 1 января составляли 17,2 миллиарда долларов). Следующей страной по размеру крупнейшего банка стала Болгария, ее самый крупный банк, UniCredit Bulbank, занимает 40-е место с консолидированными активами 15,4 миллиарда долларов. Крупнейшим банком Украины стал ПриватБанк, активы которого в текущем рейтинге составили 13,5 миллиарда долларов (47-е место в рейтинге). Предпоследнее место в ЦВЕ по размеру самого крупного банка у Белоруссии, ее единственный банк в рейтинге — Беларусбанк расположился на достаточно неплохой 52-й позиции в рейтинге (12,6 миллиарда долларов). Замыкает список стран по крупнейшему банку в рейтинге Латвия, у которой самым крупным банком стал Swedbank Latvia (59-е место, 9,4 миллиарда долларов).

Наилучшую динамку среди ТОП-100 банков в 2020 году показал эстонский LHV Pank Eestis, активы которого выросли на 80% до 6 миллиардов долларов. Столь стремительный рост активов этого банка, согласно информации из годового отчета, был обеспечен завершением сделки по приобретению кредитного портфеля Danske Bank. Вторым банком по динамике активов в рейтинге ЦВЕ стали венгерский TakarékBank, активы которого выросли на 79%. Третьим по темпам прироста активов стал польский Bank Gospodarstwa Krajowego, с приростом активов на уровне 60%. Также в пятерку самых динамичных банков ЦВЕ попали венгерский MKB Bank (+57%) и российский Банк ДОМ.РФ (+46%).

С другой стороны, самое сильное снижение активов среди ста крупнейших банков ЦВЕ продемонстрировал украинский Ощадбанк (его активы сократились на 21,4%). Чешский PPF banka стал вторым по снижению активов в 2020 году (-20,9%). Третьим по темпам снижения активов в долларовом выражении стал российский Почта Банк (-16%). Стоит отметить, что все снижение активов Почта Банка обусловлено ослаблением рубля, тогда как без учета этого фактора активы выросли 0,5%.

Суммарная прибыль банков ЦВЕ снизилась

Пандемия хотя и не привела к резким негативным последствиям, но не могла не отразится на прибыли целого ряда банков Центральной и Восточной Европы. Суммарный финансовый результат банков из рейтинга снизился до 28,5 миллиарда долларов. Для сравнения на 1 января 2020 года финансовый результат банков в рейтинге ЦВЕ составлял 36,6 миллиарда долларов, а в 2019 году — 37,8 миллиарда долларов. В целом в рейтинге ЦВЕ присутствует 92 банка с положительным финансовым результатом, то есть почти все крупнейшие банки ЦВЕ прибыльны. Таким образом, число банков с прибылью за год практически не изменилось. Ставка по вкладам российских банков достигла максимума с 2019 года

Сальдированный финансовый результат 26 российских банков составил 19,7 миллиарда долларов. Для сравнения суммарная прибыль остальных банков в рейтинге ЦВЕ составляет менее 9 миллиардов долларов. Таким образом, российские банки заработали почти 70% прибыли в текущем рейтинге. Вторыми в рейтинге по суммарной прибыли стали банки Чехии, финансовый результат которых составил 1,9 миллиарда долларов. Третье место по суммарному объему прибыли занимают крупнейшие банки Казахстана, сумевшие заработать 1,7 миллиарда долларов. Представленные в рейтинге банки Венгрии получили сальдированный финансовый результат в размере 1,3 миллиарда долларов. Также хороший финансовый результат продемонстрировали банки Румынии — 1,1 миллиарда долларов. Прибыль оставшихся восьми стан была в диапазоне от 0,1 до 0,8 миллиарда долларов, а суммарно составила 2,9 миллиарда долларов.

Самым прибыльным среди всех банков ЦВЕ по итогам 2020 года стал Сбербанк. Прибыль крупнейшего российского банка в долларовом выражении в текущем рейтинге составила 10,5 миллиардов долларов, что составляет 54% от прибыли от попавших в рейтинг 27 российских банков или 37% суммарной прибыли ТОП-100 банков ЦВЕ. Вторым по объему прибыли в ЦВЕ стал также российский банк — Альфа-Банк, который является 8-м по активам. За 2020 год Альфа-Банк заработал 2,5 миллиарда долларов прибыли, что почти в 8 раз больше результата годом ранее. Стоит отдельно отметить, что результат Альфа-Банк в 2019 году был нетипично слабым, и в 2020 году прибыль вернулась к норме. Для примера, в 2018 году банк заработал более 2 миллиардов прибыли. Третьим по объему прибыли в 2020 году стал еще один российский банк — Банк ВТБ, прибыль которого за год составила 1,1 миллиарда долларов. В целом же эти три российских банка заработали более 14 миллиардов долларов прибыли что эквивалентно 50% суммарной прибыли в 2020 году у крупнейших банков ЦВЕ.

В Украине самым прибыльным банком является ПриватБанк, который расположился на 4-м месте по объему прибыли в рейтинге банков ЦВЕ по итогам 2020 года, с консолидированной прибылью в 0,91 миллиарда долларов. Наиболее прибыльным казахским банком стал Halyk Bank, банк занял 5-е место по размеру прибыли (0,85 миллиард долларов). OTP Bank стал самым прибыльным венгерским банком, в текущем рейтинге он занимает 6-е место по прибыли (0,84 миллиарда долларов).

Самым прибыльным банком Чехии стал Česká spořitelna, который за 2020 год получил прибыль в 0,43 миллиарда долларов. В текущем рейтинге Česká spořitelna занимает 13-е место по прибыли среди всех банков ЦВЕ. Польский ING Bank Slaski и румынский Banca Transilvania заработали в 2020 году по 0,34 и 0,33 миллиардов долларов прибыли (18-е и 20-е место в рейтинге). Эстонский Swedbank Eestis в 2020 году получил прибыль в размере 0,2 миллиарда долларов (26-е место по прибыли). В других странах крупнейшую прибыль показали следующие банки: словацкий Slovenská sporiteľňa, болгарский UniCredit Bulbank, литовский Swedbank Lietuvoje, латвийский Swedbank Latvia и белорусский Беларусбанк. У всех у них прибыль была на уровне 0,1 миллиарда долларов.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что текущий год не принесет сильных изменений в будущую структуру рейтинга крупнейших банков ЦВЕ. Лидеры своих стран, с высокой долей вероятности, продолжат демонстрировать опережающую динамику из-за ключевой роли в распределении поддержки в пандемию. При этом российские банки, скорее всего, упрочат свои позиции в численности и в местах на фоне укрепления национальной валюты и достаточно сильного органического роста. В свою очередь, прибыльность банков ЦВЕ, с высокой долей вероятности, прекратит падение и покажет хороший рост.

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