МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом отметил активное развитие кредитной организации.

"Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно", — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

Путин спросил Грефа о финансовых показателях банка. "Прибыль рекордная?", — спросил президент.

Как отметил Греф, в этом году, скорее всего, банк получит прибыль выше триллиона рублей.

"В этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных. Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года, мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы", отметил глава Сбербанка.

Говоря об использовании новых технологий банком, Греф отметил, что, в частности, они помогут работать с использованием определения бедности.

"Я думаю, что в ближайшее время можно будет значительно более точно работать с преодолением бедности с помощью цифровых технологий", — отметил он.