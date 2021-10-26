МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за сентябрь выросла на 0,2 процентного пункта и составила 21,6% по состоянию на 1 октября, следует из материалов Банка России.

При этом вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 2,4% — до 3,383 триллиона рублей. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,633 триллиона рублей с 15,446 триллиона месяцем ранее.

По итогам августа рост доли нерезидентов в ОФЗ составил 0,8 процентного пункта, июля — 0,9 п.п.