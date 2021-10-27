МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк отклонил запрос директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой на проведение заседания в ее защиту из-за обвинений в том, что она на посту директора Всемирного Банка оказывала давление на подчиненных для вмешательства в составление рейтингов. Всемирный банк заявил о росте глобальной бедности из-за коронавируса

Адвокат Георгиевой Уитни Дебевуа подала прошение о заседании главе правления банка в пятницу. Как отмечается в прошении, в ходе расследования юридической компании WilmerHale были допущены несоблюдения процедуры, которые нарушают права Георгиевой, выводы расследования также основаны на неверных предположениях.

"Правление Всемирного банка заявило Дебевуа, что было бы неуместно проводить встречу с Георгиевой, так как оно не участвует в расследовании, проводимом WilmerHale по поводу потенциальных правонарушений со стороны нынешних и бывших сотрудников банка", — пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Георгиеву подозревают в том, что она, будучи исполнительным директором Всемирного банка, добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года.

Сама Георгиева отвергает обвинения, а исполнительный совет МВФ выразил ей доверие по итогам разбирательства истории.