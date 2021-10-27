МОСКВА, 27 окт ПРАЙМ. Очередное изменение Банком России ключевой ставки повлекло за собой повышение многими крупными российскими банками ставок по вкладам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости. Эксперт объяснил связь повышения ключевой ставки и инфляции в России

Банк России по итогам заседания совета директоров 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

Ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что окажет давление на чистую процентную маржу российских розничных банков в ближайшей перспективе, рассказал аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. При этом он отметил, что при установлении ставок по вкладам банк будет ориентироваться не только на ключевую ставку Банка России, но и на ряд факторов: конкурентную среду, баланс спроса и предложения, ситуацию на финансовых рынках и так далее.

Одним из первых на курс повышения ключевой ставки, взятый регулятором, стал реагировать Росбанк, комментирует замдиректора банка по розничному бизнесу Максим Лукьянович. Так, клиенты финансовой организации с 25 октября получают дополнительные 2,5% с к основной ставке в 7,5% годовых. Кроме того, следить за ситуацией на рынке и сигналами регулятора будут "Открытие" и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5%.

Еще до повышения ключевой ставки доходности по вкладам в банке "Дом.РФ" возросли от 0,4 до 1,5 процентного пункта. Заранее повысил ставку "Почта Банк" — с 21 октября ставки по вкладам выросли до 8% годовых. Также поступил Новикомбанк, уже поднявший доходность вкладов на 0,75 п.п.

Повысить ставку собирается банк "Санкт-Петербург", проценты по вкладам которого учитывали ожидаемое повышение ключевой ставки на 0,25-0,5%. После неожиданного изменения ставки на 0,75% банк, с учетом комментариев ЦБ по итогам заседания по ДКП, пересмотрел свой прогноз и теперь планирует повышение ставок по вкладам на 0,5-1 процентный пункт до конца года.

Также повысят ставки на 0,2-0,5 п.п. "Абсолют Банк", ПСБ, Совкомбанк и "Зенит". При этом часть игроков рынка еще не определилась, как и когда будут повышены проценты по вкладам: в ближайшее время размер ставок по депозитным продуктам собираются пересмотреть "МТС Банк" и МКБ.