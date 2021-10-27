МОСКВА, 27 окт ПРАЙМ. Очередное изменение Банком России ключевой ставки повлекло за собой повышение многими крупными российскими банками ставок по вкладам, показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

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Эксперт объяснил связь повышения ключевой ставки и инфляции в России

Банк России по итогам заседания совета директоров 22 октября повысил ключевую ставку на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых. Таким образом, ставка вернулась на уровень июня-июля 2019 года.

Ставки по вкладам будут расти активнее кредитных, что окажет давление на чистую процентную маржу российских розничных банков в ближайшей перспективе, рассказал аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. При этом он отметил, что при установлении ставок по вкладам банк будет ориентироваться не только на ключевую ставку Банка России, но и на ряд факторов: конкурентную среду, баланс спроса и предложения, ситуацию на финансовых рынках и так далее.

Одним из первых на курс повышения ключевой ставки, взятый регулятором, стал реагировать Росбанк, комментирует замдиректора банка по розничному бизнесу Максим Лукьянович. Так, клиенты финансовой организации с 25 октября получают дополнительные 2,5% с к основной ставке в 7,5% годовых. Кроме того, следить за ситуацией на рынке и сигналами регулятора будут "Открытие" и ВТБ, у которого доходность по одному из вкладов уже достигла 8,5%.

Еще до повышения ключевой ставки доходности по вкладам в банке "Дом.РФ" возросли от 0,4 до 1,5 процентного пункта. Заранее повысил ставку "Почта Банк" — с 21 октября ставки по вкладам выросли до 8% годовых. Также поступил Новикомбанк, уже поднявший доходность вкладов на 0,75 п.п.

Повысить ставку собирается банк "Санкт-Петербург", проценты по вкладам которого учитывали ожидаемое повышение ключевой ставки на 0,25-0,5%. После неожиданного изменения ставки на 0,75% банк, с учетом комментариев ЦБ по итогам заседания по ДКП, пересмотрел свой прогноз и теперь планирует повышение ставок по вкладам на 0,5-1 процентный пункт до конца года.

Также повысят ставки на 0,2-0,5 п.п. "Абсолют Банк", ПСБ, Совкомбанк и "Зенит". При этом часть игроков рынка еще не определилась, как и когда будут повышены проценты по вкладам: в ближайшее время размер ставок по депозитным продуктам собираются пересмотреть "МТС Банк" и МКБ.