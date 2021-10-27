ВТБ В III КВАРТАЛЕ ОБНОВИЛ РЕКОРД ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО, ЗАРАБОТАВ 87 МЛРД РУБ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРИБЫЛЬ СОСТАВИЛА 257,6 МЛРД РУБ – ОТЧЕТ

ВТБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО МСФО НА 6%, НАСЕЛЕНИЯ — НА 15,9% — БАНК