2021-10-27T10:06:23+03:00
2021-10-27T10:06:23+03:00
2021-10-27T10:06:23+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20211027/835049632.html
ВТБ закрыл третий квартал с рекордной прибылью
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ВТБ В III КВАРТАЛЕ ОБНОВИЛ РЕКОРД ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО, ЗАРАБОТАВ 87 МЛРД РУБ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРИБЫЛЬ СОСТАВИЛА 257,6 МЛРД РУБ – ОТЧЕТ ВТБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ КРЕДИТОВАНИЕ... ПРАЙМ, 27.10.2021
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВТБ В III КВАРТАЛЕ ОБНОВИЛ РЕКОРД ПО ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО, ЗАРАБОТАВ 87 МЛРД РУБ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРИБЫЛЬ СОСТАВИЛА 257,6 МЛРД РУБ – ОТЧЕТ
ВТБ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛ КРЕДИТОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО МСФО НА 6%, НАСЕЛЕНИЯ — НА 15,9% — БАНК