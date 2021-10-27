МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ВТБ в очередной раз уточнил прогноз по чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года, теперь рассчитывает получить более 300 миллиардов рублей, и даже допускает, что может достичь результата, запланированного на 2022 год, то есть заработать 310 миллиардов рублей, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
"Мы второй раз за год актуализируем годовой таргет. … Прибыль в 295 миллиардов рублей, наш предыдущий таргет, является заниженной. Мы повышаем таргет до прибыли в более 300 миллиардов рублей, и второй момент – с большой вероятностью мы досрочно выполним годовую цель по прибыли 2022 года. Напомню, у нас прибыль 2022 года в нашей стратегии — 310 миллиардов рублей", — сообщил топ-менеджер.
Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев составила 257,6 миллиарда рублей. Согласно более раннему прогнозу по прибыли, ВТБ рассчитывал заработать до 270 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/banks/20211027/835050165.html
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