МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ВТБ в очередной раз уточнил прогноз по чистой прибыли по МСФО по итогам 2021 года, теперь рассчитывает получить более 300 миллиардов рублей, и даже допускает, что может достичь результата, запланированного на 2022 год, то есть заработать 310 миллиардов рублей, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ закрыл третий квартал с рекордной прибылью

"Мы второй раз за год актуализируем годовой таргет. … Прибыль в 295 миллиардов рублей, наш предыдущий таргет, является заниженной. Мы повышаем таргет до прибыли в более 300 миллиардов рублей, и второй момент – с большой вероятностью мы досрочно выполним годовую цель по прибыли 2022 года. Напомню, у нас прибыль 2022 года в нашей стратегии — 310 миллиардов рублей", — сообщил топ-менеджер.

Чистая прибыль группы ВТБ за 9 месяцев составила 257,6 миллиарда рублей. Согласно более раннему прогнозу по прибыли, ВТБ рассчитывал заработать до 270 миллиардов рублей.