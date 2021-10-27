МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ВТБ ожидает, что ключевая ставка Банка России к концу 2021 года вырастет до 8%, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. Эксперт объяснил связь повышения ключевой ставки и инфляции в России

Регулятор в минувшую пятницу повысил ключевую ставку, причём сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% годовых, хотя эксперты в основной своей массе ожидали повышения только до 7,25%.

"Мы ожидаем, что конец 2021 года мы закончим с ключевой ставкой 8% годовых. И будет наблюдаться очень медленное снижение в течение 2022 года до 7,5%, причем мы не уверены, что 8% годовых является максимумом при этом движении от сегодняшнего уровня до 7,5%", — заявил он.

Топ-менеджер пояснил, что возможно в первом квартале 2022 года можно будет увидеть и "иной локальный максимум" ключевой ставки, чем 8% годовых.

По прогнозу ВТБ, инфляция по итогам этого года составит 7,6%. В следующем году в ВТБ ожидают ее на уровне 4–5%.