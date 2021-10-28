МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В четверг, 28 октября в 3:00 мск на стартовом комплексе "Восток" космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с логотипом Сбера.

Запуск, сообщили в банке, приурочен к 180-летию СберБанка, которое будет отмечаться 12 ноября 2021 года.

"Союз-2.1а" вывел на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18", который через двое суток должен состыковаться с Международной космической станцией (МКС).

Корабль доставит на МКС 470 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах, 1509 кг оборудования и материалов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, а также одежду, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Присутствует на борту и необычный груз — флаг Сбера, который впервые побывает на орбите.

"В этом году мы отмечаем сразу две юбилейные даты — 60-летие первого полёта человека в космос и 180-летие СберБанка, — и каждая из них значима для нас и страны в целом", — прокомментировал событие старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.

"История отечественной космонавтики и история Сбера неразрывно связаны. Миллионы наших клиентов в советское время участвовали в займах развития народного хозяйства, средства от которых направлялись в том числе на освоение космоса. Сейчас у нас немало масштабных совместных проектов с "Роскосмосом"", — добавил он.