МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в третьем квартале нарастил чистую прибыль по МСФО на 28,3% — до 348,3 миллиарда рублей, в результате его прибыль за девять месяцев увеличилась в 1,7 раза — до 978,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Unicredit в январе-сентябре получил прибыль после убытка годом ранее

"Чистая прибыль группы составила 978,1 миллиарда рублей за 9 месяцев (+75,1% год к году) и 348,3 миллиарда рублей за третий квартал 2021 года", — сказано в сообщении. Оба показателя стали для банка рекордными.

Отмечается, что на результаты квартала оказало влияние признание прибыли от прекращенной деятельности в связи с продажей группы "Евроцемент" в размере 65 миллиардов рублей. Таким образом, чистая прибыль группы от продолжающейся деятельности составила 281,8 миллиарда рублей (+6,1% год к году) за отчетный квартал и 904,2 миллиарда рублей за девять месяцев 2021 года.

Показатели чистой прибыли Сбербанка за девять месяцев и третий квартал текущего года оказались на уровне консенсус-прогноза РИА Новости, составленного на основе опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что прибыль крупнейшего российского банка за третий квартал составит 345,6 миллиарда рублей, а за полугодие — 975,4 миллиарда рублей.

Расходы Сбербанка на резервы по МСФО в третьем квартале сократились на 34% в годовом выражении — до 56,5 миллиарда рублей.

В результате суммарно за три первых квартала года отчисления в резервы составили 109,2 миллиарда рублей против 385,7 миллиарда за тот же период годом ранее.

Показатели оказались ниже прогноза аналитиков, опрошенных РИА Новости, которые ожидали расходов на резервы в третьем квартале на уровне 62,2 миллиарда и за девять первых месяцев года — 114,9 миллиарда.

Сбербанк за первые три квартала нарастил кредиты физлицам на 18,5%, компаниям — на 4,8%, сообщается в отчетности банка.

По состоянию на 30 сентября общий объем розничных кредитов банка составил 11,032 триллиона рублей, корпоративных — 16,459 триллиона.

Таким образом, общий объем кредитования вырос на 9,9% — до 27,491 триллиона рублей.

Кроме того, средства населения в Сбербанке за 9 месяцев 2021 года увеличились на 4,1% и по состоянию на 30 сентября составили 17,326 триллиона рублей, средства корпоративных клиентов выросли на 26,6% — до 11,554 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

В целом средства клиентов в Сбербанке за 9 месяцев выросли на 12,1% и достигли 28,88 триллиона рублей.