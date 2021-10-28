ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России планирует установить требования для профессиональных участников рынка ценных бумаг к операционной надежности в условиях кибератак, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Банк России против стимулирования вложений в иностранные фондовые рынки

"Банком России как регулятором введены требования по обеспечению операционной надежности при чрезвычайных ситуациях. Планируется установить требования к операционной надежности в условиях реализации информационных угроз, так называемых кибератак", — сказал он, выступая на Уральской конференции НАУФОР.

"Это все говорит о том, что и регуляторная нагрузка в части "цифры" начинает возрастать, что опять-таки требует ресурса у тех профучастников, которые на этом рынке оперируют", — добавил он.

В этом смысле, по его словам, в первую очередь саморегулируемым организациям с ее участниками надо задуматься о месте и роли малых и средних компаний, и о том, каким образом они могут максимизировать свою цифровую составляющую с наименьшими вложениями. Может быть, речь должна идти о каких-то объединениях, единых платформах, продолжил он.

"Но, в общем, я думаю, что у рынка здесь есть потенциал между собой о чем-то договариваться. Понятно, что крупные игроки при прочих равных будут осваивать эти ниши самостоятельно, а вот средним, региональным участникам нужно, я думаю, объединяться в какие-то пулы для того, чтобы давать то же разнообразие инструментов и то же качество сервиса", — сказал он.