МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. НПФ Сбербанка заплатил за "Ренессанс пенсии" 2,5 миллиарда рублей, это составляет порядка 7% от активов купленного НПФ, пишет "Коммерсант".

Отмечается, что сумма сделки — ниже расценок фондов, оперирующих пенсионными накоплениями. Как правило они продаются по 10% от активов.

"Сбербанк никогда не был готов покупать фонды дорого. Но в возможной борьбе за НПФ "Открытие", выставленный на продажу в рамках одноименной группы, ему придется столкнуться с конкурентами, которые готовы платить большую цену", — пишет издание.

НПФ Сбербанка приобрел фонд "Ренессанс пенсии"(переименован в октябре в "Пенсионные решения") у группы "Ренессанс страхование" за 2,5 миллиарда рублей, следует из отчетности покупателя за третий квартал.

Сделка была закрыта в июле. На конец первого полугодия 2021 года активы "Ренессанс пенсий" составляли 25,4 миллиарда рублей, регулярный капитал фонда превышал 0,8 миллиарда рублей.