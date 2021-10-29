МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России вырос в сентябре на 3,8% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 73,5 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Российские банки в сентябре увеличили выдачу кредитных карт

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй, в сентябре 2021 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 73,5 тысячи рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2021 года — 70,8 тысячи рублей). При этом стоит напомнить, что в период с апреля по июль 2021 года данный показатель снижался", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что при этом по сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит по кредитным картам незначительно сократился на 0,8% (в сентябре 2020 года — 74,1 тысячи рублей).

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам в регионах РФ был отмечен в Москве (107,6 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (88,1 тысячи рублей), Московской области (87,2 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (85,8 тысячи рублей) и Приморском крае (77,4 тысячи рублей). Российские банки заняли около 10% мирового рынка платежей по картам

При этом наиболее серьезная динамика роста среднего размера лимита в сентябре 2021 по сравнению с предыдущим месяцем (среди топ-30 регионов по объемам выдачи кредитов данного типа) была зафиксирована в Нижегородской (+7,3%), Омской (+6,4%), Челябинской (+6,1%) областях, а также в Хабаровском крае (+5,8%) и Татарстане (+5,7%). В Москве и Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам в сентябре вырос на 3,5% и 1,8% соответственно.

"Последний год средний размер лимита по кредитным картам, в целом, довольно стабилен. В 2021 году он держится на уровне 68-73 тысяч рублей. При этом после некоторого падения, последние два месяца данный показатель уверенно растет. Стоит отметить, что сам сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично. Конечно, в первую очередь, это связано с технологичностью и удобством данного вида кредита. Кроме того, заемщики получают здесь привлекательные условия — льготный период по оплате процентов, кэшбэк и так далее", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.