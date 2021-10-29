МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Группа депутатов, в том числе руководитель думского комитета по финансовому рынку, инициировали законопроект, который предлагает освободить банки от отчетности по МСФО. Документ зарегистрирован в системе обеспечения законодательной деятельности. Кредитные организации смогут экономить ежегодно до 1,5 миллиардов рублей.

Документ предполагает освобождение от отчетности по международным стандарта не только банков, но и некоторых некредитных организаций. Авторы законопроекта делают исключение только для центрального контрагента и центрального депозитария.

Депутаты считают, что мера избавит банки от "избыточной регуляторной нагрузки". В пояснительной записке к документу указывается, что подготовка отчетности по МСФО, включая аудит и раскрытие дублирующей отчетности, высоко и необоснованно затратна.

Эксперты, опрошенные ранее "Известиями", подсчитали, сколько сэкономят банки после отмены этого вида отчетности. По оценкам эксперта информационно-аналитического центра компании Hamilton Антона Гринштейна, мера "сбережет" банкам от 840 миллионов до 1,5 миллиарда рублей.

Со ссылкой на оценки рейтингового агентства Fitch сообщал и РБК еще в начале 2019 года о снижении капитала крупнейших банков на 20-50% из-за перехода на девятую версию МСФО.

Forbes напоминает, что банки с базовой лицензией в 2019 году освободили от отчетности по МСФО.