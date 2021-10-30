МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Российские кредитные организации начали пересматривать условия по ипотечным программам. Это произошло после резкого повышения ключевой ставки Банком России 22 октября, пишет РБК.

Одними из первых на ужесточение денежно-кредитной политики регулятором отреагировали Россельхозбанк и Металлинвестбанк. Они повысили проценыт по ипотечным кредитам на 0,4% и 0,5% соответственно.

Совкомбанк, Транскапиталбанк и банк "Ак Барс" намерены повышать условия по ипотеке с 1 ноября.

Также в первую неделю ноября условия по основным ипотечным программам пересмотрит МТС Банк. "Повышение ставок затронет программы ипотеки на новостройки и недвижимость на вторичном рынке, а также рефинансирование ипотеки", — прокомментировала ситуацию глава направления ипотечных продуктов Татьяна Акрамова.

Также к середине месяца изменить условия ипотечного кредитования намерены в Абсолют Банке. "Мы планируем повысить ставки по нашим стандартным ипотечным продуктам на 0,5 процентного пункта. Программ с господдержкой повышение не коснется", — рассказал зампред правления Антон Павлов.