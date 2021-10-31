МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России за октябрь выросла на 0,3%, по потребительским кредитам — на 1%, пишет со ссылкой на данные "Сравни.ру" газета "Известия".

По отдельным программам кредитования в среднем ставки поднялись на 1,8-2%.

Такое повышение обусловлено внезапным решением Банка России о увеличении ключевой ставки сразу на 0,75%.

На конец октября средняя минимальная ставка по потребительским займам составляет 9,36%. Средняя максимальная — 17,53%.

В банках подтвердили рост средних ставок по кредитам.