2021-10-31T09:22:41+03:00
2021-10-31T09:22:41+03:00
2021-10-31T09:22:41+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20211031/835080334.html
В России выросли ставки по ипотеке и потребкредитам
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Средняя ставка по ипотечным кредитам в России за октябрь выросла на 0,3%, по потребительским кредитам — на 1%, пишет со ссылкой на данные "Сравни.ру" газета "Известия". По... ПРАЙМ, 31.10.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА,31 окт — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотечным кредитам в России за октябрь выросла на 0,3%, по потребительским кредитам — на 1%, пишет со ссылкой на данные "Сравни.ру" газета "Известия".
По отдельным программам кредитования в среднем ставки поднялись на 1,8-2%.
Такое повышение обусловлено внезапным решением Банка России о увеличении ключевой ставки сразу на 0,75%.
На конец октября средняя минимальная ставка по потребительским займам составляет 9,36%. Средняя максимальная — 17,53%.
В банках подтвердили рост средних ставок по кредитам.