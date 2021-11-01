МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Бесконтактные платежи — очень удобный механизм оплаты. Теоретическая вероятность похищения денег с бесконтактной карты есть, однако она минимальна. Во избежание кражи денег с бесконтактных карт необходимо установить лимиты снятия, а также не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. Об этом рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.

Бесконтактные платежи представлены для пользователя как самими картами с бесконтактным чипом (технологии NFC), так и любым из мобильных устройств, имеющих аналогичный модуль и соответствующее ПО: мобильный телефон, смарт-часы, браслеты, кольца и другие устройства. По словам эксперта, определенные риски у данной технологии существуют. Но благодаря ее особенностям они лимитированы: расстояние работы бесконтактных технологий у распространенных на текущий момент чипов не более 10 см, при использовании мобильного телефона для бесконтактной оплаты требуется авторизация (ввод пин-кода или биометрическая аутентификация).

"Тем не менее, если телефон и банковские карты, как правило, находятся либо глубоко в карманах, либо под визуальным контролем, то поддерживающие NFC устройства — снаружи и не так внимательно контролируются владельцем. Поэтому при подключении функции быстрых платежей следует позаботиться как минимум о четких лимитах на счетах и внимательно относиться к местонахождению устройств», — указывает эксперт.

Теоретически, по ее словам, возможен сценарий приближения злоумышленника к вам в людном месте и его контакта с часами или кольцом, или их кражи. Поэтому в случае утери устройства стоит как можно быстрее заблокировать карту или, если устройство использует мобильный телефон для связи с банком, отключить Bluetooth. В любом случае, если на счету настроены лимиты на бесконтактные снятия, то, скорее всего, большей потерей для вас будет потеря самого устройства, считает Анна Михайлова.

Существуют гипотетические рабочие прототипы NFC-троянов, которые через ваше зараженное мобильное устройство ретранслируют злоумышленнику данные карты и процесс оплаты. "Обезопасить себя от подобных вирусов можно стандартными методами цифровой гигиены: не давать доступа к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения только из официальных источников, использовать по возможности программы защиты (антивирус, антиспам)", — отметила специалист. Россиянам станут доступны новые возможности в СБПэй

Для бесконтактных карт рекомендации могут быть такими же, как и для любых других: установка лимитов снятия, особенно без ввода пин-кода, неиспользование основных дебетовых карт с большим объемом денежных средств для оперативных платежей. А также осведомленность о том, где находится ваше NFC-устройство (карта, телефон, часы) в данный момент, и применение пин-кода или биометрии для доступа к мобильному устройству. Таким образом затрудняется снятие средств при краже устройства и выигрывается время на обнаружение пропажи и блокирование счета. "Если вы все же опасаетесь за свои деньги, можно, во-первых, на телефоне отключать функцию NFC, когда она не используется. Это системная настройка мобильного телефона. Во-вторых, использовать экранирующий чехол на базе клетки Фарадея для платежных карт — на рынке существует множество вариантов красивых чехлов, кошельков и даже рюкзаков и сумок», — заключила эксперт.