КИЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинская "дочка" Сбербанка сменит название на Международный резервный банк, сообщает в понедельник издание Finbalance со ссылкой на решение российского банка, которое было принято 27 сентября.
Ранее Верховный суд Украины окончательно запретил Сбербанку России использовать торговую марку "Сбербанк" в стране. Ощадбанк в конце 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности и заявил, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank.
Кроме того, по данным издания, полное название Акционерного общества Сбербанк будет изменено на "Акционерное общество Международный резервный банк", сокращенное название – АО МР Банк.
https://1prime.ru/banks/20211101/835089959.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте