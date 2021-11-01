КИЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Украинская "дочка" Сбербанка сменит название на Международный резервный банк, сообщает в понедельник издание Finbalance со ссылкой на решение российского банка, которое было принято 27 сентября. Сбербанк спрогнозировал объем выдачи кредитов по одной из программ

Ранее Верховный суд Украины окончательно запретил Сбербанку России использовать торговую марку "Сбербанк" в стране. Ощадбанк в конце 2016 года обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности и заявил, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки "Ощадбанк", "Сбербанк" и Oschadbank.

Кроме того, по данным издания, полное название Акционерного общества Сбербанк будет изменено на "Акционерное общество Международный резервный банк", сокращенное название – АО МР Банк.