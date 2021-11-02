МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Число мошеннических атак на клиентов ВТБ за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга, сообщил журналистам зампредседателя правления банка Анатолий Печатников. ВТБ допускает разные дивиденды по обыкновенным акциям и префам

"ВТБ фиксирует увеличение мошеннической активности: за девять месяцев нынешнего года число атак на средства клиентов выросло в 1,5 раза. Каждый седьмой случай носит "гибридный" характер, когда злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга", — сказал топ-менеджер.

Он пояснил, что социнженерия и фишинг по-прежнему являются наиболее распространенными методами злоумышленников – в общей сложности они занимают 94% всех атак.

При этом, ВТБ уверяет, что его специалисты отразили больше 850 тысяч атак злоумышленников с начала года, что выше прошлогоднего показателя. "За девять месяцев объем клиентских средств, защищенных от мошенников, превысил 12 миллиардов рублей, что на 62% выше аналогичного показателя прошлого года и почти вдвое – уровня 2019 года. Всего с начала года ВТБ предотвратил денежные хищения у 70 тысяч своих клиентов, вовремя заблокировав переводы на 170 тысяч рублей в среднем на каждого из них", — сказал Печатников.

Он заметил также, что активность злоумышленников растет в соцсетях и мессенджерах, которые распространяют вредоносный контент за счет большого числа мошеннических аккаунтов и сообществ. Специалисты банка связывают это с более слабой фильтрацией контента этих площадок и менее жёстким контролем со стороны модераторов, сказал топ-менеджер.

По сравнению с другими фишинговыми ресурсами в интернете блокировка фишинга в соцсетях и мессенджерах происходит в среднем в четыре раза дольше, добавил он.