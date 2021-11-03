МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала уменьшилась на 1% в годовом выражении — до 344 миллионов евро, следует из финансовой отчетности банка. Вкладчиков научили, как заработать максимум на росте банковских ставок

Чистый процентный доход RBI в России за этот период составил 532 миллион евро, уменьшившись на 6,8% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила 790 миллион евро, снизившись на 7,7% в годовом выражении. При этом кредитный портфель Raiffeisen в России составил по итогам этих девяти месяцев 11,161 миллиарда евро, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,6%.

За третий квартал прибыль RBI в РФ после налогообложения выросла на 30% в годовом исчислении и составила 135 миллионов евро. Чистый процентный доход в России вырос на 11% — до 196 миллионов. Операционная прибыль увеличилась на 12,6% в годовом выражении, до 294 миллионов евро.

Чистый процентный доход всего холдинга составил 2,445 миллиарда евро, уменьшившись на 1,3% в годовом выражении. Прибыль после налогообложения выросла в 1,7 раза, до 1,155 миллиарда. Операционная прибыль в мире выросла на 2,3% — до 4,096 миллиарда евро. Британский FTSE 100 упал в ожидании заседания Банка Англии

За третий квартал чистый процентный доход холдинга в мире вырос на 13,6% к прошлому году, до 875 миллионов евро, а прибыль после налогообложения – в 1,9 раза, до 481 миллиона. Операционная прибыль в мире увеличилась на 13% — до 1,455 миллиарда евро.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает около 46 тысяч человек. В России Райффайзенбанк работает с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.