МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Банк России определил свои обязательства по климату и опубликовал дорожную карту тактических целей в области устойчивого развития, сообщается на сайте регулятора. Банк России назвал причину возможного подорожания продуктов в 2022 году

"Регулятор публикует дорожную карту ключевых тактических целей в области устойчивого развития, что демонстрирует его приверженность выработке четкой стратегии и ускоренное принятие мер в этой сфере. Данная публикация свидетельствует также о поддержке Банком России коллективной декларации членов Сообщества центральных банков и надзорных органов по повышению экологичности финансовой системы (NGFS)", — сообщили в пресс-службе ЦБ.

На ближайшие три года основными целями Банка России станут: участие в развитии необходимой инфраструктуры на рынке, создание инструментов финансирования устойчивого развития, способствование внедрению в публичных компаниях практик корпоративного управления, необходимых для ESG-трансформации бизнеса и повышения прозрачности их деятельности.

Цели регулятора определены исходя из проекта Стратегии развития финансового рынка до 2030 года и проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. Банк России предупредил о риске роста инфляции в 2022 году

Кроме того, ЦБ РФ считает важным проводить регулярное стресс-тестирование потенциального влияния климатических рисков, совершенствуя его методологию. "В числе приоритетных задач формирование предложений пруденциального регулирования и надзора для учета финансовыми организациями ESG-рисков, а также оценка возможности использования инфраструктуры российского финансового рынка для эмиссии и обращения углеродных единиц. Важным направлением деятельности станет внедрение Банком России принципов устойчивого развития в свою операционную деятельность", — отметили в регуляторе.

Публикация обязательств по части климата Банком России поспособствует укреплению на международном уровне репутации ЦБ РФ, как регулятора, который вовлечен в управление климатическими рисками.