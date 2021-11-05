МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Ежедневно денежные средства, находящиеся на карточных счетах россиян становятся объектом преступных посягательств. Причем нередко эти хищения происходят без непосредственного взаимодействия с гражданином – владельцем счета. В этом случае потерявший денежные средства владелец счета, имеет право на возмещение потерь, которое должна осуществить финансово-кредитная организация. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Если человек не нарушал правил владения банковской картой, никому не сообщал ее данные, не взаимодействовал с телефонными мошенниками, никому не доверял право проведения операций по своему счету и обнаружил несанкционированное списание средств с него, то алгоритм действий, по словам Соловьева, следующий:

"Во-первых, необходимо немедленно заблокировать карту. Сделать это можно в мобильном приложении банка или позвонив сотруднику банка. Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды – сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счет и подав заявление о происшествии", — советует юрист. – "Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы".

Однако, если банк не уведомил вас об операции (смс, электронное письмо, звонок), то срок давности требования возврата похищенных денег не установлен.

В заявлении необходимо подробно изложить последовательность событий, отдельно указать, что вы не осуществляли данной банковской операции, не давали никому согласия на ее осуществления, не согласны с ней и требуете возврата похищенных у вас средств.

Третий шаг – это обращение в орган внутренних дел по месту жительства или нахождения отделения банка. Хищение денежных средств с вашей карты является уголовным преступлением, поэтому обращение в полицию обязательно. В заявлении, составленном по аналогии с тем, которое вы оставили в банке, также необходимо изложить все обстоятельства произошедшего, отдельно указав конкретный размер нанесенного ущерба и отметив, что для вас он является крупным и значительным.

Помните, что заявления в банк и полицию подаются в двух экземплярах, на втором экземпляре делается отметка о принятии и он остается у заявителя. Кроме того, копию заявления в полицию также имеет смысл потом занести в банк, чтобы там знали, что вы обратились в правоохранительные органы, которые проводят проверку вашего сообщения о преступлении и в итоге примут по нему процессуальное решение.

"На проведение внутреннего расследования о краже денег со счета клиента у банка есть 30 календарных дней. И вдвое больше, если окажется, что преступники действовали из-за рубежа. Конечно, к такому расследованию будет подключена и платежная система, от которой была выпущена карта", — отмечает эксперт.

Если выяснится, что владелец карты не имеет никакого отношения к краже средств, и она произошла не по его вине, то денежные средства в итоге должны быть возвращены. Если этого не происходит, то необходимо обратиться в Банк России с мотивированным заявлением, а также готовить исковое заявление в суд, подчеркивает юрист.

Самое главное – никому не передавать свою банковскую карту, не сообщать пин и cvv-коды, а все вызывающие подозрение операции по счету уточнять и сверять в банке лично или по телефону горячей линии взаимодействия с клиентами.