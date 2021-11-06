МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Де-факто рядовому гражданину вряд ли нужно более трех пластиковых карт, одна из которых, скорее всего, будет кредитной. Так что, две дебетовые карты и одна кредитка для подстраховки (на случай непредвиденных расходов, задержки зарплаты или на хороших условиях с хорошими спецпредложениями от банка) – это оптимальное количество пластика в карманах человека. Об этом агентству "Прайм" рассказывает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Часто бывает так, что зарплата приходит на карту, выпущенную банком-партнером компании, а активно пользуется держатель другой картой. Эксперт напоминает, что условное "зарплатное рабство" отменили еще в 2014 году, поэтому сотрудник может получать выплаты на тот счет, который укажет в бухгалтерии. "Следовательно, если пропадает необходимость в одной из пластиковых карт, то ее можно спокойно закрыть, получив из банка справку о закрытом счете", — говорит финансист.

Также нужно смотреть на спецпредложения по картам от банков и платежных систем. К примеру, карты "Мир" дают скидку при проезде в общественном транспорте и дают возможность получить кэшбэк на турпоездки по России, у карт Visa и Mastercard есть свои программы привилегий и бонусов для своих клиентов. Но при этом эксперт советует обращать внимание на то, что тот же "Мир" можно использовать далеко не во всех странах, поэтому держателю такой карты, а это, как правило, бюджетники, необходима и карта другой платежной системы.

Также банки часто обновляют программы повышенного кэшбэка для клиентов. Это может быть удобно, если у члена семьи есть та категория кэшбэка, которая "наиболее актуальна в моменте для кого-то из родных". В таком случае можно просто выпустить дополнительную карту – в большинстве банков 1-2 карты выпускаются бесплатно, и дополнительная плата за их обслуживание не взимается.

Льготный период на кредитной карте, по словам Михаила Когана, в любом случае должен быть не менее месяца, но и период в 3-4 месяца может подорвать финансовую дисциплину.

"В идеале закрывать долги по кредитной карте сразу же после получения дохода и не снимать с нее наличные – за это берут приличную комиссию. Кредитки интересны кэшбэком и возможностью накопления других бонусов – баллов, миль, иных банковских скидочных поощрений", — сказал эксперт.