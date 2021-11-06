МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Фишинг является в настоящее время одним из основных способов мошенников кражи денег у банковских клиентов, заявил РИА Новости эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев. Эксперт рассказал о новой схеме обмана пользователей сервисов объявлений

"Один из основных способов кражи средств у клиентов банка — это фишинг. Злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки, сообщить требуемые данные для вывода средств и так далее", — заявил эксперт.

Ранее в ноябре зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что число мошеннических атак на клиентов банка за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. При чем, доля социнженерии снижается, а фишинга, наоборот, растет.

Казанцев дал несколько советов, как защититься от взлома приложения. Клиент банка должен скачивать приложения из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, которые пытаются получить личную информацию. Нужно поддерживать контакт со службой поддержки мобильного банка, специалисты которой ознакомят пользователей с функциями безопасности приложения, а также сообщат о возможных угрозах.

Эксперт рекомендует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, вход по отпечатку пальца, настроить оповещения по электронной почте, а также в самом приложении для мониторинга мошеннической деятельности. С их помощью клиент будет мгновенно получать уведомление о любых операциях с его аккаунтом и счетами, что поможет оперативно устранить проблему, пояснил он.

И, наконец, Казанцев предостерегает от отправки финансовой и иной конфиденциальной информации по каналам, которые могут быть перехвачены злоумышленниками (социальные сети, подключение к общественному Wi-Fi и так далее).

"Если банковские данные все же стали известны третьим лицам, то необходимо в срочном порядке связаться с банком для блокировки карты — так, злоумышленник не сможет совершить какие-либо операции с картой", — заключил он.