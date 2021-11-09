МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк планирует переводить свои европейские "дочки" на единую лицензию, в дальнейшем допускает выход на новые рынки региона с цифровой моделью услуг, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Греф рассказал о планах экспансии экосистемы Сбера за пределы России

Сбербанк в настоящее время присутствует на 18 зарубежных рынках и обслуживает 3 миллиона клиентов за пределами России. В то же время Сбербанк сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии в странах Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.

Так, банк уже заключил сделку по продаже "дочек" в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в 7,329 миллиарда евро. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которое ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка 500 миллионов евро, при этом Сбербанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО.

"Мы предполагаем дальнейшее переведение на единую лицензию и развитие в первую очередь диджитал услуг на территории, во-первых, тех стран, где мы уже находимся. В дальнейшем, может быть, диджитал услуги будут предоставлены и в большей географии европейского региона", — сказал глава Сбербанка на пресс-конференции. Греф согласился с прогнозом по прибыли российских банков

После продажи ряда дочерних банков в Европе у Сбербанка останется три банка в регионе — в Австрии, Германии и Чехии. "В Австрии мы предполагаем сохранение нашего присутствия, но мы резко сократим "голову" холдинга и расходы на него. В Германии и Чехии мы предполагаем дальнейшее развитие. В Чехии у нас очень хороший банк, очень хорошо развивается. В Германии у нас цифровой банк", — добавил Греф.

Он подчеркнул, что продавать оставшиеся европейские банковские активы Сбербанк не намерен. "Мы остались только в трех странах, и пока у нас планов никаких по продаже нет", — отметил глава Сбербанка.