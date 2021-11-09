МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк по-прежнему ищет варианты выхода с украинского рынка, не видит на нем перспектив для себя, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк допускает выход на новые рынки Европы с цифровой моделью

Сбербанк в настоящее время присутствует на 18 зарубежных рынках и обслуживает 3 миллиона клиентов за пределами России. В то же время Сбербанк сообщал, что планирует оптимизировать свой международный банковский бизнес: сфокусироваться на развитии в странах Евразийского экономического союза, выйти с украинского рынка и сократить физическое присутствие в Европе.

"Что касается Украины, мы в активном поиске варианта продаж….Будем стараться искать варианты, конечно, ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там", — сказал Греф в ходе пресс-конференции во вторник.

Он добавил, что пока каких-то приемлемых для самого Сбербанка и регуляторов вариантов продажи актива нет.