МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Совкомбанк выступил организатором синдицированного кредита для ДБ АО "Банк Хоум Кредит", специализирующегося на предоставлении потребительских кредитов в Казахстане, сообщила пресс-служба банка.

Кредитное соглашение на первоначальную сумму в размере 100 миллионов долларов было подписано сроком на 24 месяца, оно содержит опции продления срока кредита до 36 месяцев и увеличения общей суммы кредита до 150 миллионов долларов.

Соглашение регулируется английским правом, юридическое сопровождение вела компания Herbert Smith Freehills CIS LLP. Привлеченные средства планируется направить на дальнейшее развитие основной деятельности банка и розничного кредитования.

"Совкомбанк обладает длительной историей партнерских взаимоотношений с Группой Хоум Кредит и рад поддержать ДБ АО "Банк Хоум Кредит" в организации нового масштабного кредита", — отметил заместитель председателя, член правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса "Совкомбанка" Михаил Автухов.

"Вторая сделка с Совкомбанком является подтверждением выигрышной стратегии Банка, его стабильного финансового состояния, а также устойчивости бизнес-модели международной Группы Хоум Кредит и ее адаптации к условиям ведения бизнеса в Казахстане. Наша сделка является ярким свидетельством инвесторского интереса как к страновому риску Казахстана в целом, так и к нашему банку в частности", — прокомментировал финансовый директор и член правления ДБ АО "Банк Хоум Кредит" Кирил Бачваров.

"Банк Хоум Кредит" является одним из ведущих банков в Казахстане, специализирующихся на предоставлении потребительских кредитов.