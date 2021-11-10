МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Российские банки заработали свыше триллиона рублей за счет ускорившейся инфляции, а также благодаря существенному повышению Банком России ключевой ставки, передают "Известия" со ссылкой на прогноз рейтингового агентства "Эксперт РА". Инфляция в Китае превысила прогнозные значения

По информации агентства, в январе нынешнего года годовая прибыль российских банков составляла 1,3 триллиона рублей, а в октябре этот показатель достиг 2,4 триллиона рублей. Аналитики выделяют среди причин ажиотажный рост цен в связи с инфляцией, из-за чего Центробанк шесть раз повышал ключевую ставку — с 4,25% до 7,5%. В результате резко повысился спрос на кредиты, а это, соответственно, поспособствовало увеличению прибыли кредитных организаций.