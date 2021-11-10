МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Динамика нетто-активов российского банковского сектора в третьем квартале была достаточно хорошей в номинальном и реальном выражениях. Объем нетто-активов в июле-сентябре, согласно данным Банка России, в номинальном выражении вырос на 4%, в реальном — 3,8%. При этом брутто-активы в номинальном выражении выросли на 3,7%. Таким образом, прирост в реальном выражении оказался лучшим в 2021 году и на втором месте с 2019 года. В номинальном выражении результат третьего квартала стал лучшим с третьего квартала 2020 года. Российские банки существенно увеличили прибыль

В целом за девять месяцев 2021 года нетто-активы банков выросли на 10,3% в номинальном выражении и на 10,8% в реальном. Таким образом, в 2021 году вклад валютной переоценки в динамику активов был минимальным. При этом реальные темпы прироста активов за девять месяцев 2021 года оказались на очень высоком уровне. Для сравнения сопоставимый результат последний раз был в далеком 2014 году. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, сильный результат в реальном выражении в 2021 году преимущественно связан с относительно мягкой денежно-кредитной политикой.

В абсолютных величинах объем нетто-активов российской банковской системы за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 10,7 триллиона рублей и по состоянию на 1 октября 2021 года составил 114,5 триллиона рублей (+4,4 триллиона рублей в третьем квартале). Для сравнения, в 2006 году общий объем активов российского банковского сектора был менее 10 триллионов рублей. Теперь же активы больше почти в 12 раз, и за 9 месяцев они растут сильнее, чем были накоплены за все годы до 2006 года.

Ситуация с отзывом банковских лицензий в третьем квартале была относительно спокойной. В июле-сентябре 2021 года своих лицензий лишились только 7 кредитных организаций, у одного банка была аннулирована лицензия и еще 22 банков были ликвидированы. Для сравнения, во втором квартале текущего года было принудительно отозвано 17 лицензий, а в третьем квартале 2020 года — у 7 банков отозвали лицензию. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в третьем квартале, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 56 миллиардов рублей. Таким образом, в третьем квартале лицензии были отозваны преимущественно у небольших кредитных организаций. По оценкам РИА Рейтинг, всего с начала года по 10 ноября уже были принудительно отозваны 25 лицензий у кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, а суммарный объем брутто-активов составил 144 миллиарда рублей или 0,13% от суммарных активов. Греф согласился с прогнозом по прибыли российских банков

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 октября 2021 года. В рейтинге представлены данные по 366 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Крупные банки чаще показывают сильный рост

Согласно результатам исследования, в третьем квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 210 кредитных организаций или у 57,4% общего числа банков в рейтинге, что является максимальным значением на квартальную дату в 2021 году. Для сравнения, во втором и первом кварталах 2021 года прирост активов наблюдался у 52% банков и 40% соответственно. При этом за аналогичный период в 2020 году доля банков с приростом была на уровне 70%. Таким образом, в третьем квартале 2021 года доля банков с приростом активов продолжила восстанавливаться, однако текущий уровень пока далек от максимумов.

Разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. В частности, среди наиболее крупных банков из ТОП-50 доля банков с приростом активов составила 78%. В свою очередь у банков с 51 по 100 места прирост активов наблюдался у 68% банков. У двух оставшихся групп из ТОП-200 — с 101 по 150 и с 151 по 200 места доля с приростом активов составила 58% и 56% соответственно. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 366 места) лишь 48% банков характеризовалось приростом активов в третьем квартале 2021 года. Таким образом, наглядно прослеживается тенденция зависимости объема активов и доли банков с приростом. В России выросла средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков

В денежном выражении в более выигрышном положении также оказались крупные банки. Так, у ТОП-50 банков объем суммарных активов в третьем квартале относительно результата этих же банков на 1 июля 2021 вырос на 3,9%. У банков с 51 по 100 места наблюдался прирост суммарных активов на 1,9%, тогда как у банков с 151 по 200 прирост составил на 0,3%. В свою очередь у банков с 101 по 150 места наблюдалось снижение суммарных активов — -1,6%. Также снижение суммарных активов наблюдалось за пределами ТОП-200 (с 201 по 366 место), где объем суммарных активов сократился на 0,8%. Таким образом, основной прирост активов в третьем квартале обеспечили крупные банки из ТОП-50.

На фоне хорошего результата у крупных банков и слабой динамики у других групп банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 октября 2021 года выросла до 94,5% (+0,1 процентных пункта за квартал). ТОП-30 банков контролирует 91% суммарных активов против 90,8% на 1 июля 2021 года. На ТОП-10 крупнейших банков уже приходится 77,2% суммарных активов банков из рейтинга (+0,4 процентных пункта за квартал). По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2021 году, с высокой долей вероятности, консолидация активов российского банковского сектора продолжится в среднесрочной перспективе.

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Согласно результатам исследования, проведенного экспертами агентства "РИА Рейтинг", все группы банков по типам собственников (государственные, частные и иностранные) в третьем квартале 2021 году характеризовались приростом активов. При этом наилучшую динамику брутто-активов продемонстрировали частные банки, что помогло им укрепить свои позиции относительно госбанков и банков с иностранным участием. Так, прирост активов у частных банков в третьем квартале 2021 года составил 4,3%, против прироста на 3,9% у госбанков и +0,3% у иностранных банков. Для сравнения во втором квартале лидерами по приросту были госбанки — +2,9%, у частных банков суммарные активы выросли на 1,9%, а у банков с иностранным участием суммарные активы снизились на 1,1%. Таким образом, в третьем квартале у всех типов банков наблюдается улучшение темпов прироста.

Первая десятка крупнейших банков в третьем квартале практически не изменилась, хотя динамика достаточно сильно отличалась у разных банков. Наибольшим приростом активов в первой десятке характеризовался Промсвязьбанк (+13,8%). Из-за значительного роста активов Промсвязьбанк смог подняться на одну позицию в рейтинге до 6-о места, тогда как Россельхозбанк потерял одну позицию, продемонстрировав прирост активов за квартал на 0,2%. Все остальные банки в ТОП-10 остались на своих позициях относительно своих мест на 1 июля, а темпы прироста были в диапазоне от —1,1% до 7% за квартал.

Наибольшим приростом активов в абсолютном выражении в третьем квартале 2021 года характеризовался крупнейший по размеру активов банк ЦВЕ — Сбербанк, объем активов которого за июль-сентябрь увеличился на 1,6 триллиона рублей или на 4,2%. Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, прирост активов у которого составил 0,9 триллиона рублей (+4,9%). При этом основными источниками роста активов у этих банков стали розничное и корпоративное кредитование. Третьим и четвертым по приросту объема активов в абсолютном выражении по итогам третьего квартала стали: Промсвязьбанк и АЛЬФА-БАНК, у которых активы выросли на 520 и на 355 миллиардов рублей соответственно. Также достаточно большой прирост активов наблюдался у Банк ГПБ (Газпромбанка) — +274 миллиарда рублей и у МКБ (+133 миллиарда рублей).

Наилучшей относительной динамикой активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций в третьем квартале характеризовался Газэнергобанк, активы которого увеличились на 28%, что позволило банку подняться на 8 позиций в рейтинге и расположиться на 61-м месте на 1 октября 2021 года. Значительный прирост активов у этого банка в третьем квартале стал следствием межбанковского кредитования и роста вложений в облигации.

Вторым по темпам прироста активов стал КИВИ Банк, активы которого выросли на 25%, в результате чего банк смог войти в ТОП-100 по размеру активов (+12 позиций, 92-е место). Третьим по динамике активов стал БМВ Банк, объем активов которого вырос на 16% (+7 позиций, 82-е место). Также прирост активов на 15% и более в третьем квартале продемонстрировал БЭНК ОФ ЧАЙНА (+5 позиции, 78-е место) и Экспобанк (+5 позиции, 48-е место).

Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал БАНК "СНГБ" (Сургутнефтегазбанк), активы которого в третьем квартал уменьшились на 27%. Второй по темпам снижения активов стал банк "Восточный", сокращение активов которой составило —22%. В текущем рейтинге БАНК "СНГБ" занимает 67-е место (-15 позиций), а банк "Восточный" — 41-е место (-4 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших стал ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), активы которого снизились на 16%. Стоит отметить, что существенное снижение активов у всех трех банков в значительной степени связано со снижением межбанковского кредитования.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, динамика активов в четвертом квартале 2021 года будет хорошей, однако прирост будет меньше чем в третьем квартале. Замедление темпов прироста будет следствием ужесточения денежно-кредитной политики и сворачивания антикризисных мер поддержки. В целом же по итогам 2021 года прогнозный прирост активов составит порядка 14%.

Рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 октября 2021 года в PDF-формате >>