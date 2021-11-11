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Каждая четвертая покупка в России оплачивается картой "Мир"
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Карты национальной платежной системы "Мир" заняли четверть российского рынка платежей, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. "Сегодня "Мир" занимает существенную долю рынка,... ПРАЙМ, 11.11.2021
банки, финансы, новости, россия, платежная система мир
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли четверть российского рынка платежей, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе.
"Сегодня "Мир" занимает существенную долю рынка, более 25% в общем объеме карточных транзакций, и каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы", — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что планируют развивать новые продукты и сервисы, которые в том числе будут способствовать дальнейшему росту транзакционной активности.
"До конца 2023 года мы планируем достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27-30% по объемам платежей", — заявили в платежной системе.