МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Карты национальной платежной системы "Мир" заняли четверть российского рынка платежей, сообщили РИА Новости в ее пресс-службе. Apple начала принимать к оплате карты "Мир"

"Сегодня "Мир" занимает существенную долю рынка, более 25% в общем объеме карточных транзакций, и каждый следующий процент потребует еще более серьезной работы", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что планируют развивать новые продукты и сервисы, которые в том числе будут способствовать дальнейшему росту транзакционной активности.

"До конца 2023 года мы планируем достичь обозначенного стратегией Банка России показателя 27-30% по объемам платежей", — заявили в платежной системе.